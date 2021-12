Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto rutscht gegen Leitplanke.

Porta Westfalica (ots)

Eine Fahranfängerin verlor am Samstagnachmittag auf der Weserbrücke die Kontrolle über ihren hochmotorisierten BMW und schleuderte gegen eine Leitplanke. Hierbei zog sie sich eine leichte Verletzung zu.

Die 18-Jährige befuhr gegen 15.20 Uhr zunächst die Bundesstraße 482 und verließ diese an der Ausfahrt Hausberge. Hier hielt sie bei Rotlicht zeigender Ampel an der Kreuzung zur Straße "Kirchsiek" an. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie nach links auf die Weserbrücke in Fahrtrichtung Barkhausen. Hierbei fuhr sie laut Zeugenaussagen zügig an. Noch während des Einbiegens geriet das Auto ins Schleudern und die Mindenerin verlor die Kontrolle über den Wagen. Der BMW drehte sich mehrfach, bevor er gegen die Leitplanke rutschte und zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell