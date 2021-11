Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer, Rhein-Neckar-Kreis: 47-Jähriger ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Mauer, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr fiel den Einsatzkräften des Polizeireviers Neckargemünd ein silberfarbener Mercedes auf, der die Heidelberger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Aufgrund seiner zeitweise unsicheren Fahrweise, entschlossen sich die Einsatzkräfte schließlich dazu, den Fahrer des Wagens zu kontrollieren. Im Rahmen des Gesprächs äußerte der 47-jährige Mercedes-Fahrer dann, dass er über gar keine gültige Fahrerlaubnis verfügen würde. Daraufhin baten die Einsatzkräfte den Mann auszusteigen. Eine anschließende Überprüfung bestätigte letztendlich die Aussage des 47-Jährigen. Zudem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Fahrzeug gar nicht auf den Wagen des Mannes zugelassen sind. Der 47-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen des Kennzeichenmissbrauchs, dauern derzeit an.

