Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Montag zwischen 08:30 Uhr und 13:15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schafscheuerstraße. Die Einbrecher, die offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen waren, durchsuchten das Haus. Am Ende stahlen sie mehrere Geldmünzen von noch unbekanntem Wert. Die Täter entkamen letztendlich unerkannt. Als die Hausbesitzer am frühen Montagnachmittag dann nach Hause zurückkehrten, stellten sie den Wohnungseinbruch fest und verständigten sofort die Polizei. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen und Anwohnern, die am Tattag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell