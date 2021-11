Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - E-Bike-Fahrerin verletzt

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem VW die Schwarzkreuzstraße in Fahrtrichtung Wallstadter Straße, als sie an der dortigen Einmündung die Vorfahrt einer 38-jährigen Radfahrerin missachtete. Die Frau war mit ihrem E-Bike wiederum auf der Wallstadter Straße in Richtung Wasserturm unterwegs, als sie von dem PKW erfasst wurde. Durch den Aufprall stürzte die 38-Jährige auf die Fahrbahn. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin schließlich in eine naheliegende Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1700 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

