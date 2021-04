Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Angriffen auf Baucontainer und Transporter gesucht

Alt/ Neu Käbelich (ots)

In den zurückliegenden Tagen kam es in der Ortschaft Neu Käbelich sowie im Bereich einer nahegelegenen Baustelle an der B 104 zwischen Alt Käbelich und Cölpin zum Diebstahl von Werkzeugen und Arbeitsmaschinen.

In einem Fall öffneten bislang unbekannte Täter auf gewaltsame Weise einen Firmentransporter der Marke Mercedes im Feldweg in Neu Käbelich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei mit Hydrauliköl gefüllte Metallkanister und darüber hinaus ein Diagnostikgerät entwendet. Der Schaden wird derzeit mit 5000 EUR beziffert. Die Tatzeit lässt sich zwischen den 15.04.2021, 23:00 Uhr und 16.04.2021, 07:00 Uhr eingrenzen. Durch einen Zeugen erlangte die Polizei einen Hinweis auf einen zur Tatzeit in Tatortnähe gesichteten dunkelblauen Volvo, älteres Modell mit Stufenheck.

Im zweiten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 13.04.2021 bis 16.04.2021 gewaltsamen Zugang zu Baucontainern auf einer Baustelle nahe der B 104 zwischen Alt Käbelich und Cölpin und entwendeten daraus nach bisherigem Erkenntnisstand diverse Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 2300 EUR geschätzt.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen, Spuren wurden durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg gesichert. Zeugen, die zur Tatzeit an den Tatorten auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, Hinweise zum den Diebstählen oder dem angegebenen Volvo geben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell