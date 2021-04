Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Beamte stellen eine Indoorplantage fest

Mirow (ots)

Am 13.04.2021 gegen 20:45 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf eine Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße in Mirow aufmerksam, deren Fenster mit Silberfolie beklebt war. Da den Beamten bekannt war, dass das Abkleben von Fenstern mit Folie typisch für das Betreiben einer Indoorplantagen ist, wollten sie dies überprüfen. Bereits im Hausflur des betroffenen Hausaufgangs haben die Beamten Cannabisgeruch wahrgenommen, welcher aber durch einen automatischen Raumlufterfrischer überdeckt wurde.

Am Klingelschild der betroffenen Wohnung befand sich kein Namensschild. Aus diesem Grund klingelten die Beamten zunächst bei den Nachbarn, um diese zu befragen. Als ein 38-jähriger deutscher Nachbar seine Wohnungstür öffnete, kam den Beamten sofort ein starker Cannabisgeruch entgegen. Nach der Belehrung gab der 38-Jährige an, dass er lediglich etwas Marihuana geraucht hat. Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung stellten die Beamten allerdings fest, dass sich in einem Zimmer eine intakte Indoorplantage mit vier großen Cannabispflanzen befand. Zudem haben die Beamten diverse Utensilien zum Konsum und Anbau von Betäubungsmitteln aufgefunden. Alle Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen, wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen.

Bei der anschließenden Überprüfung der betroffenen Wohnung mit den mit Silberfolie beklebten Fenstern stellten die Beamten fest, dass diese augenscheinlich ungenutzt ist. In dieser Wohnung wurden keine Betäubungsmittel oder verdächtige Gegenstände festgestellt.

