POL-EL: Niederlangen - Unfall mit 15-jähriger Fußgängerin

Niederlangen (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Nord-Süd-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin war mit ihrem Ford gegen 07.15 Uhr in Richtung Lathen unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Lindenstraße betrat plötzlich eine 15-jährige Fußgängerin die Straße, die zu dem wartenden Schulbus auf der gegenüberliegenden Straßenseite wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 15-jährige Schülerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

