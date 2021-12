Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Unfall mit vier Verletzten (KORREKTUR ALTER)

Beesten (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Eine 18-jährige Fahrerin war in ihrem Chevrolet Matiz und drei weiteren Insassen in Richtung Schapen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin, sowie ein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei 17-jährige Insassen, die sich hinten im Auto befanden, wurden schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligte wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung für eine Stunde gesperrt werden.

