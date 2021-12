Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Brand im Motorraum

Salzbergen (ots)

Am Sonntag gegen 19.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in den Pappelweg alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Audi A3 im Bereich des Motoraumes Feuer. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Salzbergen schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell