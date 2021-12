Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Emsland

Grafschaft Bentheim - Großkontrollen der Polizei zur Eindämmung der Corona-Pandemie

Landkreis Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Am Freitag und am Samstag wurden jeweils in der Zeit von 16 bis 2 Uhr durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Emsland /Grafschaft Bentheim und der Bereitschaftspolizei aus Osnabrück, sowie mit Unterstützung der örtlich zuständigen Ordnungsämter, verstärkt Diskotheken und Bars, im Hinblick auf das hochdynamische Infektionsgeschehen, kontrolliert.

Am Freitag hat die Polizei in beiden Landkreisen zahlreiche Gaststätten, Diskotheken und Bars kontrolliert. Die Beamtinnen und Beamten der Grafschaft Bentheim wurden in ihrem Einsatzgebiet, aufgrund der dort ansässigen zwei Großraumdiskotheken, durch die Einsatzhundertschaft aus Osnabrück unterstützt. Die Bilanz der Polizei am Freitag: Alle Betreiber hielten sich weitestgehend an die Vorschriften der Corona-Verordnung und der Einsatz verlief ohne größere polizeiliche Vorkommnisse.

Am Samstag wurden im Emsland und in der Grafschaft Bentheim weitere zahlreiche Lokalitäten, Bars und Cafés durch Polizeikräfte zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie verstärkt überprüft. Eine Großraumdiskothek in Schüttorf musste, nach Anordnung des Ordnungsamtes, aufgrund von Verstößen der Gäste gegen die Corona-Verordnung gegen 02.40 Uhr schließen. Die insgesamt 2000 Gäste wurden durch die Betreiber aufgefordert, die Lokalität zu verlassen. Um eine reibungslose Schließung zu gewährleisten, wurden weitere Polizeikräfte aus Osnabrück angefordert. Gegen 5 Uhr hatten alle Gäste die Diskothek verlassen. Die Schließung verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell