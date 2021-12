Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Brand einer Gartenhütte

Geeste (ots)

Am Sonntag kam es in der Straße Im Sande zu einem Brand einer Gartenhütte. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 16.20 Uhr alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Gartenhütte in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Die Feuerwehr aus Groß-Hesepe war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell