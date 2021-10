Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Unfall mit drei Beteiligten in der Lange Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr kam es im Stadtteil Oßweil zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Eine 46-jährige Peugeot-Lenkerin übersah vermutlich beim Rechtsabbiegen von der Holderstraße in die Lange Straße einen 37-Jährigen Mercedes-Fahrer, der die Lange Straße befuhr. Die Frau nahm ihm in der Folge die Vorfahrt. Beide PKW prallten zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen geparkten BMW geschoben. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 11.500 Euro.

