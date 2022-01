Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verlaufsbericht zu Versammlungsgeschehen in Nordenham und Brake

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 17. Januar 2022, fanden erneut unangemeldete Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt.

Zeitgleich zum vergangenen Montag versammelten sich gegen 18:00 Uhr in Nordenham rund 15 Personen sowie die gleiche Anzahl an Kindern. In Brake versammelten sich rund 10 Personen. Beide Versammlungen richteten sich gegen die geltenden Corona-Regelungen.

Die Polizei erteilte zu Beginn wieder entsprechende Auflagen. Während des Versammlungsablaufs konnten in Nordenham vereinzelt Verstöße gegen die ausgesprochene Maskentragepflicht festgestellt werden. In der Folge wurden elf Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund Verstößen gegen die Maskentragepflicht eingeleitet. Darüber hinaus wurden 19 Platzverweise erteilt, die sich zum Teil auch gegen Unbeteiligte richteten.

In Nordenham kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Die Versammlung in Brake war gegen 19:10 Uhr und die in Nordenham gegen 19:25 Uhr beendet.

