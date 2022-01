Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Müllcontainers

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 16. Januar 2022, ereignete sich ein Brand eines Müllcontainers in der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst.

Gegen 7:35 Uhr teilte ein Anwohner den brennenden Container mit. Die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst löschte die Flammen.

Ein Altpapiercontainer brannte vollständig aus. Zwei weitere Müllcontainer wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.200 Euro.

Die Brandursache ist derzeit unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell