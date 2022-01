Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Apotheke in Nordenham +++ Zeugenaufruf +++ Warnung: Entwendete medizinische Indikatoren können lebensgefährlichen Zustand auslösen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen 2:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in der Adolf-Vinnen-Straße in Nordenham ein. Durch die Täter wurde ein Fenster eingeschlagen.

Aus der Apotheke wurden so genannte medizinischen Indikatoren zur Medikamentenbestimmung in Form von Pulver und Flüssigkeit entwendet. Eine Einnahme der Substanzen kann zu Erbrechen und Atemnot führen und im schlimmsten Fall einen lebensbedrohlichen Kreislaufstillstand herbeiführen.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

