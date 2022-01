Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen ++

Am Freitag, 14.01.2022, um 17:35 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Nordenham mit seinem Opel die Butjadinger Straße aus Richtung Stollhamm kommend in Richtung Abbehausen. In Höhe der "Moorseer Mühle" geriet er aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Der ihm entgegenkommende 30-jährige Fahrer eines Transporters mit Anhänger aus Butjadingen versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Infolgedessen kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der Anhänger samt Minibagger in den Straßengraben rutschte. Beide Fahrzeugführer wurden leicht und eine 63-jährige Beifahrerin aus dem Opel schwer verletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrbahn der Butjadinger Straße war bis ca. 20:30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 19000 Euro.

++ Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person ++

Am Samstag, 15.01.2022, um 17:55 Uhr, befährt der 65-jährige Fahrer eines VW-Caddy aus Butjadingen die Seefelder Straße - aus Richtung Seefeld kommend - in Richtung Stollhamm und übersieht einen sich am rechten Fahrbahnrand bewegenden 63-jährigen Fußgänger aus der Gemeinde Ovelgönne. Der Fußgänger wird von dem rechten Außenspiegel des Pkw während der Vorbeifahrt erfasst, durch den Anprall schwer verletzt und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw wird leichter Sachschaden verursacht.

Für Rückfragen zu vorstehenden Sachverhalten wenden Sie sich bitte an die Polizei Nordenham unter 04731/9981-0.

