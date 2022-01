Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

++ Mit gefälschter Urkunde auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Emstek unterwegs ++

Am Samstag, 15. Januar 2022, gegen 15 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen VW, der zuvor auf der A1 in Richtung Osnabrück zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg unterwegs war. Bei der Kontrolle der Dokumente stellten die Beamten fest, dass der Stempel der Hauptuntersuchung in den Fahrzeugdokumenten gefälscht war. Bei der intensiveren Überprüfung stellten sich zudem die Plakette der Hauptuntersuchung am hinteren Kennzeichen sowie die Berichte zur Haupt- und Abgasuntersuchung als Fälschungen heraus. Die Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk des Hochsauerlandkreises (NRW) und die gefälschten Berichte wurden sichergestellt. Gegen den 39-jährigen Fahrer, der zugleich Halter des Fahrzeugs war, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell