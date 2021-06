Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Venekoten: Mann masturbiert vor zwei Frauen am Venekotensee

Niederkrüchten-Venekoten (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr haben eine 24-jährige Bochumerin und eine 24-jährige Mönchengladbacherin im Venekotensee gebadet. In Ufernähe beobachteten die beiden Frauen dabei einen Mann, der sie offensichtlich beim Baden fotografiert habe. Der Mann setzte sich in Richtung der beiden 24-Jährigen, zog sich seine Hose herunter und fing an zu masturbieren. Als die beiden Frauen aus dem Wasser heraus kamen, hörte er damit auf und entfernte sich mit einem vermutlich schwarzen Trekking- oder Mountainbike. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, hatte ein rundliches Gesicht, sehr kurz geschorene Haare mit erkennbarer Glatzenbildung, einen Dreitagebart und hatte eine normale Statur. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Kripo sucht nun Zeugen. Wer hat zur Tatzeit einen Mann am Venekotensee gesehen, auf den die Beschreibung passt? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (502)

