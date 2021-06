Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Versuchte Geldautomatensprengung - Täter flüchten ohne Beute

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntag gegen 3 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in Kaldenkirchen auf der Klostergasse einen Geldautomaten zu sprengen. Erst gegen 8.10 Uhr bemerkte ein 66-jähriger Bankkunde aus Kaldenkirchen, dass es vermutlich am Geldautomaten eine Explosion gegeben habe. Er informierte daraufhin Verantwortliche der Bank, die wiederum die Polizei informierten. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, den Geldautomaten aufzusprengen und entkamen ohne Beute. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Hat jemand den Bankvorraum nach der Sprengung betreten, beispielsweise um Geld am Automaten abzuheben, und ist anschließend wieder weggegangen? Dabei könnte er oder sie Spuren hinterlassen haben - die Polizei möchte so Spuren möglicher Zeugen von denen der Täter unterscheiden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (500)

