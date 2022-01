Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Sattelzug mit hohem Sachschaden und zwischenzeitlicher Vollsperrung der Autobahn 1 (Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg)

Am Freitag, 14. Januar 2022, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Bullyfahrerin aus dem Kreis Plön hatte ihre gefahrene Geschwindigkeit unterschätzt. Um ein Auffahren auf einen vorrausfahrenden Sattelzug zu vermeiden wich die 49-jährige nach links aus, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und unkontrolliert mehrfach über alle Fahrstreifen mit den Außen-/ und Mittelschutzplanken kollidierte. Im Rahmen des Schleuderns kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug eines 55-jährigen Kraftfahrers aus Bremen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und den anschließenden Reinigungsarbeiten wurden alle drei Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Holdorf gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle über den Standstreifen vorbeigeleitet. Durch die Sperrmaßnahmen, welche gegen 20:00 Uhr aufgehoben wurden, kam es einem Stau von ca. 3 km Länge.

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 20000 Euro geschätzt. Gegen die 49-jährige wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

