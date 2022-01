Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Jugendhilfeeinrichtung in Ganderkesee +++ Pkw entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, 13. Januar 2022, 19:00 Uhr, bis Freitag, 14. Januar 2022, 6:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Verwaltungsgebäude einer Jugendhilfeeinrichtung in der Oldenburger Straße in Ganderkesee, Almsloh ein.

Die Täter*innen durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ein elektronisches Gerät, Bargeld sowie ein Pkw. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen VW-Transporter T6, Baujahr 2019, mit dem Kennzeichenfragment "OL-".

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen oder Personen, die Hinweise zu der Täterschaft oder dem Pkw geben können. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell