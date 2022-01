Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich des Landkreises Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Visbeker Straße zwei männliche Personen, die jeweils auf ihren E-Scootern unterwegs waren. Es stellte sich heraus, dass beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die Polizei entnahm den beiden 18- und 20-jährigen Wildeshausern je eine Blutprobe und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ganderkesee

Einbruch in Tanzschule

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Hauptstraße in Ganderkesee zu einem Einbruch in eine Tanzschule. Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Zum genauen Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell