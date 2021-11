Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigung zweier Statuen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch eine männliche Person werden in den Abendstunden des 26.11.2021, gegen 23:02 Uhr in der Speyerer Straße in 67227 Frankenthal vor einem Restaurant, zwei Statuen im Wert von 600 Euro umgeworfen und diese hierdurch beschädigt. Hinweise zum Tatverdächtigen ergaben sich bereits im Rahmen der ersten Ermittlungen.

