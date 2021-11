Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.11.2021, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Worms mit seinem PKW die Bundesstraße 9 aus Richtung Worms kommend in Richtung Ludwigshafen (Rhein). In Höhe der Abfahrt Rheinufer 1 querte ein Kaninchen die Fahrbahn, welches der Fahrzeugführer erfasste. Hierauf kam dieser ins Schlingern, touchiert die Leitplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der verunfallte Fahrzeugführer erlitt Verletzungen an den Knien und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war, aufgrund der Beschädigungen, nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell