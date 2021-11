Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 27.11. gegen 02.00 Uhr, wurde in Speyer, Friedrich-Ebert-Straße, ein Radfahrer (22 Jahre, männlich, Speyer) mit einer Flasche hochprozentigem Alkohol unter dem Arm kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte ein starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ihm ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab eine Alkoholkonzentration im Atem von 2,46 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und er wegen Fahrens in Trunkenheit beanzeigt wurde.

