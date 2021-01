Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ins Schleudern gekommen

Königsmoor (ots)

Auf der Baurat-Wiese-Straße, in Höhe der Bahnüberführung, kam es am Mittwoch (13.01.2021) zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines 3er BMW, der mit seinem Wagen in Richtung der B75 unterwegs war, geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und rutschte so in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden VW Crafter. Dessen 39-jähriger Fahrer und der 49-jährige Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

