POL-WL: Pkw brannte aus - Polizei sucht Zeugen ++ Neu Wulmstorf - Pfandflaschen gestohlen ++ Tostedt - Opferstock aufgebrochen

Pkw brannte aus - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend (10.1.2021), gegen 20:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Parkstraße gerufen. Passanten hatten einen brennenden Pkw am Fahrbahnrand festgestellt und die Retter alarmiert. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Mercedes nahezu vollständig aus.

Gegen 21:00 Uhr waren die Flammen abgelöscht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 EUR.

Der Wagen war am Vormittag an der Straße abgestellt worden. Ob es sich um einen technischen Defekt handelte, oder das Feuer an dem Fahrzeug vorsätzlich gelegt wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Neu Wulmstorf - Pfandflaschen gestohlen

Pfandflaschen im Wert von rund 9000 EUR erbeuteten Unbekannte in der vergangenen Woche bei einem Diebstahl von einem Betriebsgelände an der Rudolf-Diesel-Straße.

In der Zeit vom 04. auf den 5. Januar betraten die Diebe das umzäunte Gelände, nachdem sie den Zaun an einer Stelle heruntergedrückt hatten. Anschließend entwendeten sie aus einem großen Container rund 350 Säcke, gefüllt mit PET-Flaschen.

Vermutlich transportierten die Täter ihre Beute mit einem LKW über die B3n ab. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Tostedt - Opferstock aufgebrochen

Die Kirche an der Poststraße ist am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag (9.1.2021), 18:00 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr, haben Unbekannte den Opferstock der öffentlich zugänglichen Kirche aufgebrochen und daraus circa 20 EUR Bargeld entwendet. Außerdem wurden Teile der Weihnachtsdekoration beschädigt. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise.

