POL-WL: Gas- und Bremspedal verwechselt ++ Marschacht - Von der Fahrbahn abgekommen ++ Kakenstorf - Lenkrad aus Auto gestohlen

Gas- und Bremspedal verwechselt

Ein 80-jähriger Mann hat am Montag (11.1.2021) einen Verkehrsunfall auf der Straße Weiße Heide verursacht. Der Mann wollte gegen 15:35 Uhr mit seinem Opel in der Straße einparken und verwechselte dabei, nach ersten Erkenntnissen, Gas- und Bremspedal. Der Wagen beschleunigte und fuhr gegen einen linksseitig stehenden Hyundai. Anschließend prallte er gegen einen dahinterstehenden VW Golf und überschlug sich. Der Wagen rutschte noch gegen einen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite stehenden Toyota, bevor er schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Glücklicherweise wurde der 80-Jährige nur leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 EUR.

Marschacht - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Oldershausener Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann, der mit einem VW T5 auf der Kreisstraße unterwegs war, kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 EUR.

Kakenstorf - Lenkrad aus Auto gestohlen

In der Nacht zu Montag (11.1.2021) haben Diebe an der Langen Straße einen Mercedes aufgebrochen. Der Wagen stand in einem Carport auf einem Privatgrundstück. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und montierten anschließend das Lenkrad ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 1400 EUR geschätzt.

