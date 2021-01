Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 08.01.2021, 12:00 Uhr - 10.01.2021, 12:00 Uhr

Landkreis HarburgLandkreis Harburg (ots)

Jesteburg - Fünf Sachbeschädigungen an Kfz

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Jesteburg im Bereich der Straßen Kleckerwaldweg und Am Alten Sportplatz insgesamt fünf Kfz durch Einschlagen der Fahrzeugscheiben beschädigt. Zeugen, die in der Nacht im fraglichen Bereich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Buchholz unter der Telefonnr. 04181 - 2850 in Verbindung zu setzen.

Buchholz - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, zwischen 15:45 Uhr und 19:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter sich durch Einwerfen der Verglasung der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Buchholz in der Mittelstraße zu verschaffen. Aus bisher nicht bekannten Gründen brach der Täter die weitere Tatausführung ab und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Zeugen, denen im Bereich Mittelstraße im vorgenannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit dem Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnr. 04181 - 2850 in Verbindung zu setzen.

