Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnung

Fenster aufgehebelt

Rees-Haldern (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter am Sonntag (21. November 2021) zwischen 14:30 und 18:00 Uhr in eine Seniorenwohnung an der Gerhard-Storm-Straße eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Schränke nach Diebesgut und erbeuteten zwei Armbanduhren. Anschließend flüchteten sie offenbar wieder durch das Fenster. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

