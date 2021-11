Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck gestohlen

Kalkar-Grieth (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (19. November 2021) zwischen 07:30 und 18:00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Schuldamm eingedrungen. Sie beschädigten den Glaseinsatz einer Tür, um an den Türgriff heranzukommen und gelangten so ins Haus. Die Diebe entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell