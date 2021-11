Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Schulgebäude

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend (19.November.2021) und Samstagmorgen (20.November.2021) die Scheibe eines Schulgebäudes in Kleve an der Straße "Am Freudenberg" mit Gewalt geöffnet, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Sie durchsuchten das Gebäude nach Diebesgut und entwendeten u.a. elektronische Geräte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821-5040 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell