Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baumaschinen und Werkzeug im Wert von 10.000 Euro in Ahnatal gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Bisher unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Ahnatal-Heckershausen in der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagnachmittag, 14 Uhr, Baumaschinen und Werkzeug im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte die Hausbesitzerin den Einbruch in der Straße "Auf der Lieth" am gestrigen Nachmittag festgestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter ein Kellerfenster aufgebrochen und gelangten so in das Haus, das aktuell saniert wird. Wohin die Einbrecher anschließend flüchteten und ob sie zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten, ist bislang unbekannt.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

