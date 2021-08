Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Altpapiertonnenbrand greift auf Hotelfassade über: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Das Feuer von drei vorsätzlich in Brand gesetzten Altpapiertonnen griff in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Baunataler Innenstadt auf ein angrenzendes Hotel über. Der Sachschaden an der Fassade des Gebäudes beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Auch die Papiertonnen brannten komplett ab. Personen waren glücklicherweise nicht verletzt worden. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln nun wegen schwerer Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Die brennenden Papiertonnen im Bereich "An der Stadthalle" waren Feuerwehr und Polizei gegen 2:35 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf die Fassade des angrenzenden Hotels übergegriffen. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Nach den bisherigen Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West deutet alles darauf hin, dass die Altpapiertonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern brachte keinen Erfolg.

Bereits am Sonntag, 15. August, gegen 4:00 Uhr, hatten in unmittelbarer Nähe sechs Altpapiercontainer und eine Hecke vor einem Wohnblock "An der Stadthalle" gebrannt. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Ob beide Fälle auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bisher nicht bekannt.

Die ermittelnden Beamten des K 11 bitten Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Bränden gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

