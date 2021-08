Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 26-Jähriger bei Straßenraub in Westendstraße verletzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Das Opfer eines Straßenraubs wurde am frühen Samstagmorgen in der Kasseler Westendstraße ein 26 Jahre alter Mann. Ein unbekannter Täter hatte das Opfer gegen 5:30 Uhr auf dem Weg zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Kölnischer Straße unvermittelt angegriffen und geschlagen. Gleichzeitig forderte der Unbekannte die Herausgabe der Wertsachen. Nachdem sich der 26-Jährige körperlich zur Wehr gesetzt hatte, flüchtete er sich in Sicherheit und bat wenige Augenblicke später eine Gruppe Jugendlicher um Hilfe, die die Polizei alarmierte. Die anschließende Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei nach dem Täter führte nicht mehr zum Erfolg. Der Mann aus Hann. Münden erlitt bei dem Überfall Verletzungen im Gesicht, am Kopf und am Ellenbogen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Von dem Unbekannten, der letztlich nichts erbeutet hatte, liegt folgende Beschreibung vor:

- 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare, die hochgegelt waren, dunkler Vollbart mit Schnurrbart, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug einen weißen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, weiße Sneaker und einen Rucksack.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Straßenraub gemacht haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können. Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

