Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer ohne Führerschein fährt unter Drogeneinfluss zum Polizeirevier, um Anzeige zu erstatten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einen nicht alltäglichen Fall erlebten die Beamten des Polizeireviers Mitte während ihres Dienstes am Samstagmorgen. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein Dacia vor dem Eingang des Polizeipräsidiums vor, der zielsicher auf dem Stellplatz für die Dienstfahrzeuge parkte. Im Anschluss kam der Fahrer auf die Wache, wo er eine Anzeige wegen einer Verleumdung erstatten wollte. Schnell erkannten die Polizisten, dass das Kennzeichen am Auto des Mannes am Vorabend bei einer Verkehrsunfallflucht in der Kasseler Schillerstraße abgelesen wurde. Zeugen hatten gesehen, wie der Dacia bei einem Wendemanöver einen geparkten Motorroller umgefahren hatte und der Mann am Steuer anschließend mit dem Auto von der Unfallstelle geflüchtet war, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Doch damit noch nicht genug: Die weiteren Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass der 51-Jährige gar keinen Führerschein hat. Darüber hinaus bemerkten sie, dass er offensichtlich deutlich unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte ein Test, der auf Kokain und Cannabis im Urin des Mannes anschlug. Ihm wurde daher von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel des 51-Jährigen aus Kassel stellen die Beamten vorsorglich sicher und leiteten Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und "Trunkenheit im Verkehr" gegen ihn ein.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell