Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am späten Abend des 25.11.2021, zwischen 22:00 und 00:00 Uhr, in eine Gaststätte in der Gilgenstraße in Speyer einzubrechen. Es wurde versucht, eine Hintertür aufzuhebeln, was aber aufgrund der stabilen Ausführung der Tür misslang. Wer am Abend des 25.11.2021 eine verdächte Person im Bereich Gilgenstraße/Postplatz beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

