POL-PDLU: Sachbeschädigung an Motorroller

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Der Geschädigte hatte seinen Motorroller im Zeitraum vom 24.11.2021, 03:00 Uhr - 25.11.2021, 11:30 Uhr am Jakobsplatz in Frankenthal verschlossen abgestellt. Währenddessen wurden der Seitenspiegel und die Verkleidung des Rollers beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 315 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

