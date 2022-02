Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: PKW überschlagen - Fahrer unverletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13.02.2022) befuhr ein 22-jähriger Lenker eines Volvo V70 die Nord-Süd-Straße und bog nach links in die Vaihinger Straße ab. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug gegen 01:30 Uhr beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Bauzaun und einen Verteilerkasten, überschlug sich anschließend auf dem abschüssigen Gelände und blieb dann auf dem Dach liegen. Der 22-Jährige wurde dabei nicht verletzt und konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien. An dem Volvo entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Bauzaun und am Verteilerkasten ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

