Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,39 Promille: Aggressor leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Hamburg (ots)

Am 16.06.2021 gegen 22.40 Uhr nahmen Bundespolizisten einen äußerst aggressiven Mann (m.45) unter erheblichen Widerstandshandlungen am Hamburger Hauptbahnhof vorläufig fest.

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei geriet der polnische Staatsangehörige zuvor in eine lautstarke verbale Auseinandersetzung mit einem weiteren Mann. Angeforderte Bundespolizisten konnten anschließend aber nur noch den 45-Jährigen vor Ort feststellen. Der Mann torkelte am Eingangsbereich entlang. Auf Ansprache reagierte der Mann umgehend aggressiv und beleidigte einen Bundespolizisten auf übelste Weise auf sexueller Basis. Nachdem der Beschuldigte in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er erhebliche Widerstandshandlungen. Der Beschuldigte wurde daraufhin kontrolliert zu Boden gebracht. Auch hier schlug und trat er auf die Streifenbeamten ein und versuchte diese durch Kopfstöße zu verletzen.

Im weiteren Verlauf konnte der Widerstand gebrochen und der Beschuldigte gefesselt werden. Der Beschuldigte wurde zum Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof gebracht. Auch in der Zelle war der Mann weiterhin renitent und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Eine angeforderte Ärztin stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 45-Jährigen fest. Anschließend bekam der Mann in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

Gegen den polizeilich bekannten Mann wurden entsprechende Strafverfahren (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff, Beleidigung) eingeleitet.

Hinweis: Bundespolizisten wurden durch die Widerstandshandlungen nicht verletzt; DB Sicherheitsdienstmitarbeiter haben bei diesem Einsatz unterstützt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell