Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirca 75.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (12.02.2022) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 22-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz C-Klasse befuhr gegen 20:05 Uhr die Waiblinger Straße in stadtauswärtiger Richtung und versuchte an der Kreuzung Daimlerstraße verbotswidrig zu wenden. Hierbei kam es zur Kollision mit einer in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U1. An dem Pkw entstand Totalschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Bahnverkehr war bis etwa 21:40 Uhr beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell