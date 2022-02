Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall - Verdacht eines verbotenen Kfz-Rennens - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Vier Leichtverletzte und zirka 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (12.02.2022) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem hochmotorisierten schwarzem BMW den Pragtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart-Bad Cannstatt und überholte rechts in riskanter Fahrweise einen die linke Fahrspur nutzenden Unbeteiligten. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel nach links beschleunigte er und fuhr auf einen schwarzen VW auf, der von einem 36-Jährigen gelenkt wurde. Die 19 und 24 Jahre alten Beifahrer des BMW, der Fahrer des VW und dessen 26-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut einem Zeugen resultierte das Überholmanöver aus einem Kfz-Rennen zwischen dem BMW und einem bislang unbekannten dunklen Pkw. Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

