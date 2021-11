Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto nach EC-Karten-Betrug

Recklinghausen (ots)

Am 04.09.2021 gegen 12:30 Uhr wurde einer Frau in einem Supermarkt in Gladbeck das Portemonnaie aus einem Einkaufskorb gestohlen. In diesem befanden sich unter anderem ihre Bankkarten. Bei der Sperrung der Karten wurde ihr mitgeteilt, dass bislang unbekannte Tatverdächtige direkt im Anschluss versucht haben, an einem Geldautomaten einer Gladbecker Bank Bargeld abzuheben. Da eine falsche Geheimzahl eingegeben wurde, war dieser Versuch nicht erfolgreich.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/69704

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell