POL-RE: Haltern am See: Verursacher nach Unfallflucht ermittelt

Am Donnerstag verursachte ein bis dahin unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Ecke Falkenstraße/ Oelder Weg hinterließ er ein stark beschädigtes Verkehrszeichen sowie eine beschädigte Ortshinweistafel. Da der Flüchtige jedoch einige Fahrzeugteile und auch ein Kennzeichen zurückgelassen hatte, konnten die Beamten den Verursacher sehr schnell ermitteln. Es handelt sich um einen 63-Jährigen aus Haltern am See. Den Führerschein musste der Mann zunächst einmal abgeben; er wurde sichergestellt. An seinem Auto war bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Die Unfallzeit liegt zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr.

