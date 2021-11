Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 11.25 Uhr, kam es zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer zu einem Unfall auf der Bahnhofstraße. Der Zweiradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein 83-jähriger Marler war mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Victoriastraße unterwegs, als ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Münster die Bahnhofstraße fahrender Weise querte. Es kam zur Kollision und der Fahrradfahrer stürzte zu Boden. Der Unfallort liegt zwischen der Straße "Zur Höhe" und der Schmielenfeldstraße. Es entstand geringer Sachschaden (ca. 500 Euro).

