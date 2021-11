Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgängerin von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend (18.45 Uhr) bog ein 70-jähriger Autofahrer aus Witten von der Grutholzallee nach links auf die Habinghorster Straße ab. Zu dieser Zeit querte eine 46-jährige Fußgängerin aus Castrop-Rauxel die Habingshorster Straße in Richtung Rathaus. Es kam zum Zusammenstoß auf dem Fußgängerüberweg. Die Dame erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.

