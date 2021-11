Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgänger und Pedelec-Fahrer stoßen zusammen

Recklinghausen (ots)

Ein 56-jähriger Dorstener fuhr mit seinem Pedelec auf dem Fußweg der Juliusstraße, unmittelbar an der Schule vorbei, und kollidierte dabei mit einem 13-jährigen Jungen (Dorsten), der den Fußweg querte. Beide stürzten zu Boden. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen, der Fußgänger blieb unverletzt. Rettungskräfte transportierten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, um 13.50 Uhr.

