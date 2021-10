Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Bewohner durch Feuerwehr geweckt

Mönchengladbach-Pongs, 15.10.2021, 14:28 Uhr, Waldhornstraße (ots)

Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr über den Notruf 112 zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Nach einer ersten Erkundung der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass ein Rauchmelder im 5. Oberschoss deutlich zu hören war. Auch nach lautem Rufen, Klopfen und Klingeln durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffnete niemand die Wohnungstüre. Der Treppenraum war zu diesem Zeitpunkt rauchfrei. Die Wohnungseingangstür wurde durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. In einem Zimmer war der Rauchmelder laut zu hören. Beim Öffnen der Tür zur Küche wurde eine überhitzte Herdplatte mit verbranntem Essen vorgefunden. Die Wohnung selbst war bereits verraucht. Im Schlafzimmer wurde eine schlafende Person vorgefunden, die offensichtlich nicht durch den Rauchmelder geweckt wurde. Diese Aufgabe musste die Feuerwehr übernehmen. Durch den Rettungsdienst erfolgte eine vorsorgliche Untersuchung des Patienten vor Ort. Die Wohnung wurde gelüftet und die überhitze Herdplatte abgestellt. Dadurch wurde sowohl ein Küchenbrand als auch ein Personenschaden verhindert. Der Bewohner konnte nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder zurück in seine Wohnung.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell