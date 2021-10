Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungsdienst empfängt neue Erdenbürgerin in einer Wohnung

Mönchengladbach,13.10.2021, 08:05 Uhr, Rheydt-Mülfort, Römerbrunnen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach zur Wohnsiedlung Carolina Park gerufen. Eine dort lebende Familie hatte bei der Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112 um Hilfe gerufen, da die Geburt des dritten Kindes der Familie offenbar unmittelbar bevorstand. Die Disponenten schickten daraufhin einen Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache III in Rheydt sowie ein am Elisabeth-Krankenhaus stationiertes Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzadresse. Als die Besatzung des ersteintreffenden Rettungswagens die Wohnung erreichte, war der Geburtsvorgang bereits in den letzten Zügen und ein gesundes Mädchen hatte soeben das Licht der Welt erblickt. Die Notfallsanitäter und die Notärztin stellten die Erstversorgung der Neugeborenen sowie die Versorgung der Mutter sicher, nabelten das Mädchen fachgerecht von der Mutter ab und transportierten beide in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Am Ende waren nicht nur die Eltern, sondern auch das Team des Rettungsdienstes glücklich und zufrieden über diesen nicht alltäglichen Einsatz.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell