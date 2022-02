Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen sind am Sonntag (13.02.2022) vier Männer im Alter von 17 bis 30 Jahren in der Königstraße in einen handfesten Streit geraten. Zwei 17- und 19-jährige Männer waren gegen 05.30 Uhr in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und schoben jeweils einen E-Scooter. Auf Höhe der Schulstraße begegneten sie zwei weiteren Männern im Alter von 23 und 30 Jahren. Offenbar kam es zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der 19-Jährige auch zu Boden geschlagen wurde. Der 17-Jährige konnte flüchten und alarmierte die Polizei. Ein hinzukommender Passant sprach die Männer an, woraufhin die 23- und 30-Jährigen in Richtung Marktplatz flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie alle Beteiligten wieder auf freien Fuß. Da sie unterschiedliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen, sucht die Polizei Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

